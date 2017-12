Angelina Jolie visita Bagdá como embaixadora da ONU

A atriz Angelina Jolie visitou Bagdá nesta quinta-feira, 7, em uma missão como embaixadora da boa vontade da Organização das Nações Unidas (ONU) para dar visibilidade ao suplício dos deslocados internos iraquianos. A estrela do cinema alertou para a necessidade de um plano mais coerente em um momento no qual mais de 2 milhões de pessoas desalojadas internamente começam a tentar voltar para suas antigas casas em meio a uma trégua na violência que recentemente ameaçou lançar o país em uma guerra civil. "Há muita boa vontade e muita discussão, mas parece que no momento não há nada muito além de palavras", comentou Jolie numa entrevista concedida à emissora americana de televisão CNN. "O que acontece no Iraque e como o Iraque se estabelecerá nos próximos anos afetará todo o Oriente Médio", prosseguiu. "E grande parte disso depende de como as pessoas retornarão a suas casas e suas comunidades, se poderão viver juntas e qual será a cara dessas comunidades", observou. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, a visita de Jolie ao Iraque incluiu reuniões com o comandante militar americano no Iraque, general David Petraeus, com o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Malik, e com funcionários dos serviços de migração.