Angelina Jolie vai ter filhos gêmeos, diz jornal

O ator Brad Pitt confirmou a seus amigos que sua mulher, a atriz Angelina Jolie, está grávida de gêmeos, informou nesta quinta-feira, 29, o tablóide inglês Daily Mail. Após semanas de especulação sobre sua gravidez, a notícia foi confirmada na semana passada, quando a atriz apareceu no tapete vermelho da cerimônia independente Spirit Awards com um vestido preto que salientava sua barriga e que chamou atenção na entrada da premiação. O casal já tem uma filha biológica, Shiloh, de um ano e nove meses, e três adotados (Maddox, de seis anos, do Camboja; Pax, de quatro anos, do Vietnã; e Zahara, de três anos, da Etiópia). De acordo com o tablóide, Pitt está reorganizando seus compromissos de trabalho para passar mais tempo com Angelina e seus filhos. Uma fonte próxima ao casal informou ao Daily Mail que "Brad estava quieto sobre a gravidez até agora, mas essa semana decidiu contar sobre a novidade para todos seus amigos, pois ele está tendo que reorganizar seus trabalhos para se preparar para o nascimento" "Eles estão esperando gêmeos. Angelina está passando bem e ele está muito feliz de ser pai novamente", disse a fonte. "Eles não esperavam essa gravidez, mas já queriam mais crianças e Brad afirmou que Angelina estava querendo muito tê-los ela mesma", declarou. O tablóide informa ainda que o casal terá as crianças nos Estados Unidos. A fonte disse que "Brad não quer isolar ele e a família novamente como fizeram quando Shiloh nasceu", em 2006, na Namíbia. Angelina e Pitt, um dos casais mais famosos de Hollywood, iniciou sua relação depois de rodar o filme Sr. e Sra. Smith. Pitt já foi casado com a também atriz Jennifer Aniston, com quem não teve filhos.