Angelina Jolie teme que os filhos a vejam seminua na web

A estrela de Hollywood Angelina Jolie afirmou em entrevista para uma revista alemã que teme o momento em que seu filho mais velho começar a ler coisas sobre sua mãe na internet e faça perguntas. A protagonista de A Troca, longa de Clint Eastwood, disse ainda que sua família foi o que fez me melhor em sua vida ao lado de Brad Pitt e que "parece ser loucura adotar uma criança atrás da outra", mas que não pensam em uma nova adoção "antes de estarem seguros de que cada um dos filhos tenha se integrado 100% na família". Angelina, de 33 anos, disse recentemente que abandonará progressivamente sua carreira cinematográfica para dedicar-se à família, confessou que se preocupa com o momento em que seu Maddox "começar a navegar na internet, colocar o nome de sua mãe e encontrar fotos em que aparece com pouca roupa ou ler histórias inventadas. Teremos que lhes explicar muitas coisas", afirmou. A atriz, que mora em Berlim há alguns meses, onde Pitt participa das filmagens de Quentin Tarantino, afirmou que acredita que seria "muito duro" aceitar um novo papel, já que isso a obrigaria a se afastar das crianças (seis no total, três delas adotadas), que hoje têm aulas em casa para não estar separados de seus pais.