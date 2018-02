Angelina Jolie será protagonista de 'Atlas Shrugged'

Angelina Jolie será a protagonista de Atlas Shrugged, drama dirigido por Vadim Perelman. O filme fala sobre o que acontece quando os maiores industriais e pensadores decidem fazer uma greve e o mundo fica paralisado. As filmagens de Atlas Shrugged, cujo roteiro é de Randall Fallace, autor de Coração Valente começarão no início do ano que vem. A partir de outubro a atriz, cujo marido Brad Pitt declarou recentemente querer adotar um quinto filho, estará envolvida com uma outra produção cinematográfica, The Changeling, dirigida por Clint Eastwood.