Angelina Jolie se diz feliz por 'ano maravilhoso' com Brad Pitt

A atriz Angelina Jolie disse nesta sexta-feira, 30, em Tóquio que ser candidata ao Oscar ao lado do marido, Brad Pitt, "é especialmente divertido" e apontou que pode ser "uma grande noite" para os dois. "Foi um ano maravilhoso. Tivemos dois filhos saudáveis e trabalhamos muito. Estamos muito felizes", afirmou Jolie. Veja também: Trailer de 'A Troca' Trailer de 'O Curioso Caso de Benjamin Button A atriz, que trajava um vestido cinza, não poupou saudações e sorrisos para as centenas de câmeras que foram à apresentação de "A Troca", filme dirigido por Clint Eastwood que estreia em 20 de fevereiro no Japão. Angelina, que desde terça-feira está em Tóquio com Pitt e seus seis filhos, disse que o Japão parece maravilhoso e que todos aproveitaram muito a viagem. "Aproveito cada momento que passo com eles. Especialmente quando acordam aqui e começam a brincar no quarto", contou. Durante a entrevista, Jolie falou da felicidade de ser mãe e confessou que chegou a ser difícil fazer cenas em que gritava com o jovem ator que vivia seu filho no filme. Angelina Jolie tem com Brad Pitt três filhos naturais, Shiloh e os gêmeos Knox Leon e Vivienne Marcheline, e outros três adotados: Maddox, nascido no Camboja, o etíope Zahara e o vietnamita Pax.