Angelina Jolie recebe da rainha Elizabeth título honorário de dama

A rainha Elizabeth, do Reino Unido, tornou a atriz Angelina Jolie uma Dama Honorária em uma cerimônia particular no Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, em reconhecimento por sua campanha para pôr fim à violência sexual em zonas de guerra e pelos serviços prestados à política externa britânica.

A rainha concedeu a Angelina, atriz ganhadora do Oscar e enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), a Insígnia de Dama Honorária Grande Cruz da Mais Distinta Ordem de São Miguel e São Jorge.

Usando um vestido de cor suave, Angelina apertou a mão da rainha durante a audiência na sala 1844, assim nomeada em referência ao ano em que o imperador russo Nicolau 1º fez uma visita de Estado ao local.

Angelina, de 39 anos, cofundou a Iniciativa de Prevenção da Violência Sexual com o ex-secretário das Relações Exteriores britânico William Hague, em 2012, e o prêmio foi anunciado em junho, quando a atriz copresidia com Hague, em Londres a Cúpula Global para Acabar com a Violência Sexual nos Conflitos.

"Receber uma honraria relacionada à política externa significa muito para mim, já que é a isso que desejo dedicar o trabalho de minha vida", disse ela na ocasião.

Angelina está entre as 1.149 pessoas homenageadas por sua contribuição para a sociedade britânica na lista de Honrarias do Aniversário da Rainha em 2014.

A atriz não é cidadã britânica e, por isso, não pode ser chama de dama, daí ter recebido uma homenagem honorária.