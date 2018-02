Angelina Jolie quer voltar ao cinema, mas para trabalhar menos

Angelina Jolie, dedicada à maternidade desde o nascimento de seus filhos gêmeos, que agora tem cinco meses, está pensando em voltar ao cinema. Mas a atriz avisa que é por um curto período. Veja também: Assista ao trailer de 'A Troca' Rumo ao Oscar, Angelina Jolie estrela 'A Troca' A estrela de "A Troca", que entra em cartaz nos cinemas brasileiros nesta sexta-feira, 9, como forte candidata ao Oscar de melhor atriz, é mãe de seis crianças. Os gêmeos Vivienne e Knox nasceram em julho e Angelina disse que vai filmar um novo projeto no início do ano, mas não revelou o nome do filme. "Fiquei praticamente um ano sem trabalhar e talvez atue por uns poucos meses", disse a atriz de 33 anos. "Mas se o fizer, provavelmente tire mais um ano e meio ou dois sem trabalhar. Vou trabalhar muito menos agora". A atriz e seu companheiro, o ator Brad Pitt, assistiram na noite de quinta, 8, à 14.ª entrega anual dos prêmios Critics' Choice no Auditório Civic de Santa Mónica, na Califórnia. Ela concorreu ao prêmio de melhor atriz por "A Prova", mas o prêmio da crítica foi dividido entre Anne Hathaway, por "O Casamento", de Rachel e Meryl Streep, por "Dúvida". Slumdog Millionaire foi o grande vencedor dos prêmios Critics' Choice, que costumam dar pistas sobre os candidatos ao Oscar. O filme ambientado em Mumbai ganhou cinco prêmios, entre eles o de melhor filme, melhor diretor para Danny Boyle e melhor roteirista para Simon Beaufoy. O filme reafirmou sua posição como um dos favoritos ao Oscar. Os prêmios do Critics' Choice, organizados pela Associação dos Críticos Cinematográficos de Rádio, Televisão e Internet, estão entre os mais confiáveis prognósticos ao Oscar. Nos últimos dez anos acertou 70% dos vencedores como melhor filme e diretor e 60% como melhor ator e atriz. Slumdog Millionaire também obteve uma indicação por melhor canção, por The Westler, de Bruce Springsteen.