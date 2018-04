Angelina Jolie pede mais ajuda para refugiados no Iraque

A estrela de Hollywood Angelina Jolie chegou ao Iraque nesta terça-feira e fez um apelo para um maior apoio internacional a milhões de pessoas expulsas pela guerra e violência, informou a agência para refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU). Jolie, que já esteve em mais de 20 países desde que se tornou uma embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) há seis anos, visitou um acampamento improvisado que abriga 1.200 pessoas no Iraque e também passou várias horas conversando com iraquianos que agora vivem em Damasco, disse a agência. "Eu vim à Síria e ao Iraque para ajudar a chamar atenção para esta crise humanitária e para fazer um apelo aos governos para aumentar seu apoio a Acnur e seus parceiros", disse a atriz em um comunicado divulgado pela agência. "É absolutamente essencial que o debate em andamento sobre o futuro do Iraque inclua planos para tratar das enormes consequências humanitárias que essas pessoas enfrentam", disse ela. Cerca de 4,2 milhões de pessoas deixaram suas casas no Iraque, onde a violência permanece espalhada pelo país mais de quatro anos após as forças lideradas pelos EUA invadirem e removeram o ditador Saddam Hussein. A Acnur e o Crescente Vermelho iraquiano estimam que mais de 60 mil iraquianos viram refugiados a cada mês, muitos delas optando por deixar áreas multiétnicas por causa da tensão sectária que cresce desde o ataque a bomba à mesquita xiita em Samarra em fevereiro de 2006. Mais de 2 milhões de pessoas deixaram suas casas no Iraque e acredita-se que 1,4 milhões estão na Síria, que mantém suas fronteiras abertas para os fugitivos iraquianos. A Jordânia estima que abriga de 500 mil a 750 mil iraquianos. (Por Laura MacInnis)