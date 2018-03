Angelina Jolie está no hospital para dar à luz --revista A Atriz de Hollywood Angelina Jolie deu entrada em um hospital de Nice, no sul da França, onde deve dar à luz gêmeos, informou a mídia nesta terça-feira. A ganhadora do Oscar, de 33 anos, entrou no hospital de Lenval na segunda-feira, segundo as reportagens. "A senhora Jolie veio ao hospital na noite passada, como parte de um período de descanso pré-programado, antes de dar à luz", disse Nadine Bauer, porta-voz do hospital, à revista US Weekly. "A visita foi planejada há um bom tempo, não há complicações. Ela está só descansando", acrescentou Bauer. Nem os representantes do hospital nem os assessores de Jolie quiseram comentar. O relacionamento de Jolie com o pai dos bebês, o ator Brad Pitt, tornou-se público depois que eles estrelaram o filme "Sr. e Sra. Smith", de 2005. Eles já têm uma filha biológica, Shiloh, que nasceu de cesariana há dois anos, na Namíbia. O casal também tem três filhos adotivos -- Zahara, da Etiópia; Pax, do Vietnã e Maddox, do Camboja. (Por Mike Collett-White)