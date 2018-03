Angelina Jolie está bem de saúde, aguardando o parto, diz médico A atriz Angelina Jolie está passando bem num hospital da Riviera francesa e deve dar à luz gêmeos "nas próximas semanas", disse seu médico na quarta-feira. O médico Michael Sussmann revelou poucos detalhes durante uma rápida coletiva de imprensa, negando-se a informar o sexo dos bebês ou a dar um indicativo claro da data provável do parto. "O que ela precisa agora é de monitoramento simples para garantir a boa saúde de seus bebês nas próximas semanas", disse ele a jornalistas no hospital Lenvas em Nice, cidade do sul da França. Jolie, 33 anos, chegou ao hospital de helicóptero no domingo e tem uma suíte de quartos reservados para ela e seu companheiro Brad Pitt. O acesso aos apartamentos é protegido por guarda-costas. "A sra. Angelina Jolie e o sr. Brad Pitt me disseram para informar a vocês que ela está se saindo muito bem no momento", disse Sussman. "Ela é uma paciente como qualquer outra ... muito simples, e por quem nutro muito respeito", ele acrescentou. Jolie e Pitt, 44 anos, já têm quatro filhos, dos quais três são adotivos. Sua filha biológica, Shiloh, nasceu na Namíbia em 2006. Após meses de especulações em torno de sua gravidez, Jolie finalmente confirmou estar grávida de gêmeos em entrevista que concedeu no festival de cinema de Cannes, em maio. Indagado sobre quando os gêmeos podem nascer, o médico responde: "Não posso informar uma data. Digamos que o nascimento se dará nas próximas semanas". Ele acrescentou que ainda é cedo para dizer se os bebês poderão ser prematuros. Jolie e Pitt se mudaram para uma mansão do século 17 na Provença no início do ano. Quando a notícia de sua chegada vazou para a imprensa, o povoado de Correns foi invadido por paparazzi. Protagonista de "O Procurado", em cartaz no momento, Jolie e Pitt, famoso por "Onze Homens e um Segredo", revelaram publicamente seu relacionamento depois de atuarem juntos em "Sr. e Sra. Smith", em 2005. Uma revista americana de celebridades disse que Jolie está grávida de duas meninas, enquanto uma publicação rival informou que os gêmeos são um menino e uma menina. Um tablóide britânico publicou os supostos nomes das crianças.