Angelina Jolie é hospitalizada por pequeno ferimento

A atriz Angelina Jolie foi hospitalizada rapidamente nesta sexta-feira, 29, após sofrer um pequeno ferimento durante gravações de uma cena de ação em Long Island, Nova York, para seu próximo filme "Salt", informou o estúdio produtor do longa.

A hospitalização de Jolie foi uma "medida de precaução" e pouco depois ela já estava de volta ao set de gravação, disse um porta-voz da Columbia Pictures.

Jolie, que venceu o Oscar de melhor atriz por sua participação no filme "A Troca", no ano passado, é casada com o também ator Brad Pitt. O casal tem seis filhos. O filme "Salt" deve estrear no ano que vem.