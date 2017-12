Angelina Jolie e Brad Pitt esperam segundo filho

A atriz Angelina Jolie está grávida de seu segundo filho biológico com o ator Brad Pitt. Já existiam boatos sobre a gravidez da atriz, mas a notícia foi confirmada no sábado, na cerimônia independente Spirit Awards. Angelina apareceu com um vestido preto que salientava sua barriga e que chamou atenção na entrada da premiação. O casal Angelina e Pitt já tem uma filha biológica, Shiloh, e três adotados (Maddox, de seis anos, Pax, de quatro anos, e Zahara, de três anos). Segundo fontes próximas à atriz, os atores estão "muitos felizes" com este novo bebê. O casal iniciou sua relação depois de rodar o filme Sr. e Sra. Smith. Brad Pitt já foi casado com a também atriz de Hollywood Jennifer Aniston, com quem não teve filhos.