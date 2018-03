Angelina Jolie deixa hospital após dar à luz a gêmeos

A atriz de Hollywood Angelina Jolie deixou o hospital onde deu à luz a gêmeos na semana passada, informou o centro médico neste sábado (19). Jolie chegou ao hospital no dia 2 de julho e deu à luz aos gêmeos 10 dias depois em uma cirurgia cesariana. "A Sra. Angelilna Jolie deixou a clínica Santa Maria da Fundação Lenval no começo da manhã, em 19 de julho. A mãe e suas crianças estão muito bem", informou em seu website o hospital Lenval, localizado na cidade do sul da França. Vencedora do Oscar, Jolie, 33, deu à luz aos gêmeos Vivienne Marcheline e Knox Leon na semana passada, fruto de seu relacionamento com o ator Brad Pitt, que estava ao seu lado durante o parto. Ao deixar o local com os recém-nascidos, a atriz e a família conseguiram enganar os fotógrafos que espreitavam a clínica há dias. Uma multidão de repórteres, cinegrafistas e fotógrafos que estavam do lado de fora da clínica desde o nascimento das crianças, no último fim de semana. As precauções refletem o interesse obsessivo da mídia por Jolie e Bitt, um dos casais mas glamourosos de Hollywood e apelidado de "Brangelina" pela imprensa especializada em celebridades. O casal, que alugou uma casa de campo do século 17 em Provence, vendeu os direitos de imagem das crianças para uma publicação dos EUA por 11 milhões de dólares, valor que doarão à caridade. Eles têm outros quarto filhos, Maddox, Pax, Zahara e Shiloh.