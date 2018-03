Angelina Jolie dá luz um menino e uma menina na França A estrela de Hollywood Angelina Jolie deu à luz a um casal de gêmeos no sul da França, afirmou seu médico em um hospital no sul do país, neste domingo. Vencedora do Oscar, Jolie, 33, teve uma menina e um menino em uma operação cesariana realizada no Hospital Lenval, em Nice, no sábado. Seu marido, o ator Brad Pitt, foi citado como estando a seu lado. A menina, chamada de Vivienne Marcheline, nasceu com 2,27 quilos, e seu irmão, Knox Leon, nasceu pesando 2,28 quilos, segundo informou o médico de Jolie, Michel Sussmann. "Os pais e os bebês estão com excelente saúde. Tudo está bem", afirmou Sussmann à Reuters. Ele afirmou que a cesariana vinha sendo planejada há tempos. Marcheline é o nome da mãe de Jolie, também atriz, que morreu de câncer no ano passado. Marcheline Bertrand criou Jolie e seu irmão, James Haven, depois de se divorciar do ator Jon Voight quando Jolie ainda era menina. Representantes do casal não puderam ser imediatamente contatados, mas Sussmann afirmou à revista People que Pitt, 44, estava ao lado de Jolie durante o parto. Jolie chegou ao hospital no final de junho, de helicóptero que saiu de uma vila na Provença onde o casal está morando com seus outros quatro filhos: Maddox, Pax, Zahara e Shiloh. Uma multidão de fotógrafos e equipes de filmagem acampou do lado de fora do hospital neste domingo, na expectativa de terem uma imagem da família e amigos que chegam para dar parabéns aos pais. O jornal Nice Martin, que publicou a notícia do nascimento no domingo, informou que o casal vendeu por 11 milhões de dólares direitos exclusivos das primeiras fotos dos gêmeos a uma revista norte-americana não identificada. O dinheiro, segundo o jornal será entregue à caridade. Continuação... O casal, apelidado pela imprensa de "Brangelina", mudou-se para uma vila do século 17 da região da Provença, na França, que foi tomada por paparazzi quando a notícia de sua chegada tornou-se conhecida. Jolie, estrela do filme "Wanted", e Pitt, do elenco de "Onze Homens e um Segredo", tornaram seu relacionamento público depois de estrelarem juntos o filme "Sr. e Sra Smith", de 2005.