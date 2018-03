Angelina Jolie dá à luz gêmeos na França

A atriz americana Angelina Jolie, de 33 anos, deu à luz gêmeos em uma clínica de Nice, na França, conforme informa neste domingo o jornal Nice Matin. Segundo o jornal, Angelina deu à luz Knox Léon e Vivienne Marcheline Jolie-Pitt pouco antes das 20 horas (horário local) deste sábado,12. O pai do casal de gêmeos, o ator Brad Pitt, de 44 anos, assistiu à cesariana. Agora, eles têm três filhos biológicos e três adotivos. Veja também: Grávida de gêmeos, Angelina é estrela em hospital francês Angelina Jolie quer adotar mais um filho, diz revista O Nice Matin disse ainda que Knox Léon nasceu com 2,27 quilos e que Vivienne Marcheline pesa 2,28 quilos. A primeira foto da família com os dois recém-nascidos será vendida por US$ 11 milhões (cerca de R$ 17 milhões) a um diário americano, e o dinheiro será doado a uma causa humanitária, segundo a publicação. Pitt e Jolie repetem a decisão que tomaram por ocasiãodo nascimento de Shiloh, cuja primeira foto foi publicada pela revista People, que pagou US$ 4,1 milhões (R$ 7 milhões) por ela. Em maio passado, a atriz anunciou durante o Festival de Cinema de Cannes, divulgando sua participação no filme de animação Kung Fu Panda e o mais recente drama de Clint Eastwood, A Troca, que estava grávida de gêmeos e que gostaria que eles nascessem na França, como uma homenagem à terra natal de sua mãe, a atriz Marcheline Bertrand, que morreu de câncer, em janeiro de 2007. Angelina e seu marido, o astro Brad Pitt, decidiram morar por tempo indeterminado em Miraval, uma propriedade cercada por vinhedos em Correns, um vilarejo do século XVII, não muito distante de Nice, na França. É lá que Pitt toma conta dos quatro filhos do casal, três adotivos: Maddox, de 6 anos, Pax, de 4, e Zahara, de 3. Eles têm uma filha biológica, Shiloh, de 2 anos, nascida na Namíbia em 2006. Angelina estava internada no Hospital Lenval, em Nice, desde o dia 29, como parte de seu pré-planejado plano de repouso antes do parto. Na ocasião, o médico obstetra da atriz, o dr. Michel Sussmann declarou que ela foi hospitalizada para permanecer sob supervisão e não por qualquer emergência médica. "Sua hospitalização nesta etapa da gravidez é totalmente normal para uma paciente que teve uma cesárea em seu primeiro parto", declarou Sussmann, tentando dissipar os rumores de que a atriz sofria de crise de diabetes. Pitt também tem um quarto no quinto andar do hospital, isolado para a família e acompanhantes, além de estar protegido por guarda-costas. As janelas do quarto de Angelina foram recobertas por um material especial para impedir que os paparrazi captassem imagens da estrela. A fama de Angelina, ganhadora de um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Garota Interrompida (1999), e de Pitt (Onze Homens e Um Segredo), aumentou com o romance dos dois após atuarem juntos Sr. & Sra. Smith, em 2005. Na época, Pitt era casado com a atriz Jennifer Aniston, do seriado Friends. Hoje, Angelina Jolie e Brad Pitt formam o casal mais famoso do mundo, conhecido pelo apelido de 'Brangelina'.