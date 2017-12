Angelina Jolie afirma que ela e Pitt podem ter 14 filhos

A atriz americana Angelina Jolie afirmou que ela e seu companheiro, o ator Brad Pitt, pensam em ter até "14 filhos". Em declarações feitas na noite de quinta-feira ao Daily Show, o espaço satírico do canal americano Comedy Central, apresentado por Jon Stewart, Angelina disse que tanto ela como Pitt estão "preparados para o desafio" de ter muitos filhos. Angelina participou na quarta-feira da pré-estréia, em Nova York, de seu mais recente filme, A Mighty Heart. No longa, produzido por Pitt, ela interpreta Marianne Pearl, a viúva do jornalista do Wall Street Journal seqüestrado e assassinado no Paquistão em 2002, Daniel Pearl. Proteção ´excessiva´ Angelina foi à estréia com um vestido preto de veludo comprado em Los Angeles por cerca de US$ 20, segundo relataram nesta sexta tablóides e revistas dos EUA. A rede americana de televisão Fox revelou que, na estréia, os jornalistas tiveram de assinar um documento inédito afirmando que não fariam perguntas pessoais a Angelina. Ao ser questionada sobre a atitude de Stewart, a estrela disse que foi uma idéia de seu representante para tentar protegê-la. "Mas me pareceu excessiva" disse. Angelina e Pitt se apaixonaram durante as filmagens de Sr e Sra Smith, em 2005, colocando fim ao casamento do astro com a também atriz Jennifer Aniston. O casal tem quatro filhos - o cambojono Maddox, a etíope Zahara, o vietnamita Pax e Shiloh Nouvel, a única biológica, nascida em maio de 2006, na Namíbia.