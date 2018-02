Angelina e Pitt estão prontos para o quinto filho

Brad Pitt e sua companheira Angelina Jolie estão prontos para ter outro filho, disse o ator enquanto promovia seu filme mais recente, durante o festival de Cinema de Veneza, na Itália. Pitt, que viaja acompanhado de Angelina e seus filhos, deu entrevista coletiva para falar sobre seu papel como o vaqueiro fugitivo Jesse James. O filme compete pelo prêmio máximo do festival, o Leão de Ouro. O famoso casal tem quatro filhos, incluindo sua filha biológica Shiloh, de 15 meses. Angelina já adotou três crianças no Camboja, Etiópia e Vietnã. Perguntado por uma emissora de televisão estatal italiana se estavam prontos para o quinto filho, Pitt respondeu: "Sim, estamos prontos". O ator não disse se planejam ter outro filho natural ou se pretendem adotar uma criança novamente. No domingo, Pitt falou de sua experiência como pai. "Até hoje, foi o que de mais divertido aconteceu em minha vida e ao mesmo tempo causa uma dor maior", disse, quando um jornalista perguntou a ele como era ter uma família com quatro filhos e pouco tempo para se dedicar a ela. "Fico feliz e não há nada que possa recomendar mais que isso, apesar de quase não se poder dormir". Ter quatro filhos pequenos "faz com que a gente seja muito mais eficiente, porque quando trabalho, realmente tenho que me concentrar. Sei que tenho menos tempo para fazer as coisas, mas vivo muito satisfeito", disse o astro de Hollywood. O filme dirigido por Andrew Dominik The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford é também protagonizado por Casey Affleck e Sam Shepherd. Pitt faz o papel de James no último ano de sua vida, quando fica paranóico pela potencial traição de seus cúmplices e amigos íntimos.