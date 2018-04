Angelina e Brad doam US$ 2 milhões a santuário selvagem na Namíbia

Angelina Jolie e Brad Pitt doaram US$ 2 milhões a um santurário de vida selvagem na Namíbia, diz o site da Revista People nesta segunda-feira, 3 de janeiro.

A família Jolie-Pitt passou o Natal no Santuário Selvagem de N/a'an ku sê, que cuida de animais feridos como chitas e leões. O santurário é administrado pelos conservacionistas doutor Rudie van Vuuren e sua mulher Marlice.

De acordo com a Associação de Imprensa do Reino Unido, as crianças de Jolie e Pitt foram assistir como um leopardo é reintroduzido na selva, e eles viram também o doutor van Vuuren cuidar de um cão selvagem ferido.

Há uma grande variedade de espécies de animais na Namíbia, que é o país onde Shiloh, filho do casal, nasceu. De acordo com o site da associação britânica, o santuário de N/a'an ku sê ajuda a conservar a vida selvagem, além de empregar os nativos bosquímanos no local.