Angélica estréia, em abril, novo programa na Globo Pegue uma revista sobre celebridades. Misture a ela um pouco do Fantástico, pitadas de Vídeo Show, tempere com Arquivo Confidencial e outros quadros do Faustão e está aí o novo programa de Angélica: Estrela com Angélica, que estréia no dia 8 na Globo. A revista eletrônica vai ao ar logo após o Jornal Hoje, aos sábados, e põe a loira entrevistando celebridades. Ela ocupará a vaga do Vídeo Show nesse dia e servirá de aperitivo para o programa do marido, Luciano Huck, que vem a seguir. "Sempre haverá no estúdio de três a cinco convidados famosos, em um bate-papo sobre a vida, a carreira e comentando as matérias que vão ao ar", fala o diretor-geral da atração, Carlos Magalhães. "A idéia é levar celebridades para fazer coisas diferentes, como realizar um sonho, um passeio romântico, uma viagem. Não será só uma coisa de mostrar a casa e a intimidade do famoso", garante ele. Entre os 15 quadros do programa, um promete submeter o convidado a uma aventura radical. Outro sugere que a celebridade realize um sonho. "O Pedro Paulo Rangel, por exemplo, sempre quis reger uma orquestra. Demos um jeitinho de isso acontecer", conta o diretor. "Estamos também gravando com a Priscila Fantim na Itália e com jogadores brasileiros que vivem lá, como Kaká e o Adriano." Com duração de aproximadamente uma hora, Estrela com Angélica demorou para sair da gaveta da emissora. "Só do projeto ´Joaquim´ foram dois anos", brinca o diretor, referindo-se ao filho da apresentadora. A atração não terá um time de repórteres, como ocorre no Vídeo Show, mas também cobrirá lançamentos de novelas e temas mais frugais como dicas de beleza e gastronomia. "A Camila Pitanga, por exemplo, gravou para gente falando sobre ioga", conta o diretor. Matéria corrigida às 11h15