Angeli estreia série animada hoje na Cultura

A partir de hoje, na TV Cultura, os personagens urbanos criados pelo cartunista Angeli ganham vida na série de animação Angelitos. Figuras antológicas como Rê Bordosa, Wood & Stock e Bibelô vão desfilar pelos mais de cem episódios de um minuto cada, que serão exibidos dentro do programa Metrópolis, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 21h40. Paulistano, Arnaldo Angeli Filho é um dos cartunistas brasileiros mais conhecidos, com trabalhos publicados em grandes jornais. Seu humor anárquico e sarcástico também conquistou a Argentina e países europeus como Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.