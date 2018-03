Angela Merkel vê exibição com cineasta Mais do que Cannes e Veneza, Berlim celebra a união da arte com o poder. Ministros de Estado frequentam as sessões do festival. No dia de Pina - o cartaz anuncia "Um filme para Pina Bausch, por Wim Wenders" -, foi a própria Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, quem se sentou ao lado do cineasta. Ambos puseram óculos para ver o filme. No fim, Angela confessou-se "deslumbrada". Como curiosidade: Pina foi o filme que Wagner Moura, presente com Tropa de Elite 2, também escolheu para ver, o primeiro 3D de arte.