Angela Maria e Agnaldo Timóteo estreiam temporada As duas grandes estrelas da música popular brasileira, Ângela Maria e Agnaldo Timóteo estreiam temporada de shows em setembro, no Bar Brahma do Centro, informou a assessoria de imprensa da casa noturna. A dupla se apresentará nos dias 07, 14, 21 e 28 de setembro, com repertório romântico e músicas que fizeram juntos e separados. Informações por meio do site www.barbrahma.com.br ou telefones (11) 3333-3030 /3367-3601/02/03/04.