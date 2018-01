Angela Bismarchi passará por 42ª cirurgia plástica

Com o objetivo de entrar para o Guiness Book - livro dos recordes -, a modelo brasileira Angela Bismarchi, de 36 anos, se prepara para se submmeter à sua 42ª cirurgia plástica. Ela quer tirar o recorde da americana Cindy Jackson, que jápassou por 47 intervenções cirúrgicas. Foto: Associated Press Angela implantará fios de nylon nos olhos, para que eles fiquem parecidos com os olhos de uma mulher oriental, o que condizerá com o tema da Porto da Pedra, escola de Samba que a modelo representará no Carnaval 2008 do Rio de Janeiro. Cindy Jackson, de 52 anos, se intitula de "boneca viva", mas Angela quer desbancar a americana. "Para o Carnaval, você tem que sentir-se muito especial", afirmou a modelo, na clínica do namorado, o cirurgião plástico que fez dez das 41 intervenções na modela. Nascida no Rio, Angela fez sua primeira cirurgia plástica aos 21 anos, logo depois de ter uma filha. Fascinada com o resultado da cirurgia, seus dois maridos eram cirurgiões plásticos. "Coloquei uma prótese e adore. Eu estava bonita e sensual de novo", conta a modelo. Sua primeira participação no Carnaval foi em 2000, quando quase foi presa ao desfilar com a Bandeira do Brasil pintada no corpo. "Fiquei famosa", afirma, completando que "o poder do Carnaval é imenso." Dois anos depois, Angela desfilou com o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pintado no corpo. Mais uma vez detida pela polícia, a modelo justificou o ato como uma "homenagem" ao programa presidencial contra a fome no País. Angela se define como "tímida" e diz ser apenas "uma menininha que cresceu". Sobre a fama, diz que nunca imaginou que ia ficar conhecida e que "as coisas simplesmente aconteceram." Texto ampliado às 22h26 para acréscimo de informações.