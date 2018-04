Ang Lee volta a destacar amor proibido em seu novo trabalho

Ang Lee, o diretor premiado com o Oscar de O Segredo de Brokeback Mountain, sobre amor homossexual entre caubóis, retorna ao tema do amor proibido com um thriller sexualmente explícito ambientado em Xangai nos anos 1940. Lust, Caution (Luxúria, cautela) é baseado num conto de Eileen Chang e acompanha um grupo de estudantes revolucionários que conspiram para assassinar um político poderoso que está cooperando com as forças de ocupação durante a guerra sino-japonesa. A atriz novata Tang Wei faz o papal da jovem que concorda em seduzir o político sinistro, representado por um dos maiores astros do cinema asiático, Tony Leung. O filme faz parte da competição principal no Festival de Cinema de Veneza, onde Lee recebeu o Leão de Ouro em 2005 por Brokeback Mountain, que acabou recebendo oito indicações ao Oscar. A atenção da mídia antes do lançamento comercial de Lust, este ano, estará voltada às cenas de sexo longas, acrobáticas e às vezes perturbadoras entre os personagens principais. O diretor deu a entender que as cenas foram reais. Indagado em Veneza sobre a autenticidade das cenas de sexo, ele respondeu: "Você assistiu ao filme? Então por que pergunta?" Lust, Caution marca o retorno do diretor, nascido em Taiwan, ao cinema falado em chinês, depois de vários filmes em inglês feitos no Ocidente. Lee disse que o fato de ser alguém que trabalha na Ásia e em Hollywood o ajudou em sua carreira. "Estar presente nos dois mundos me ajudou a entender as duas culturas, a ocidental e, especialmente, minhas próprias raízes culturais," disse Ang Lee a jornalistas em Veneza, onde Lust, Caution" fará sua estréia mundial nesta quinta-feira. Nos EUA, Lust-Caution recebeu a classificação de proibido para menores de 17 anos, o que deve limitar seu potencial nas bilheterias.