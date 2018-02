Ang Lee vence pela segunda vez o leão de ouro O taiwanês radicado nos Estados Unidos Ang Lee venceu pela segunda vez, no intervalo dois anos, o Leão de Ouro de Veneza, com "Se, Jie" ("Lust Caution"). Lee já havia ganhado o festival, dois anos atrás, com "O Segredo de Brokeback Mountain". Alguns filmes apontados como favoritos receberam prêmios de consolação, como o francês "La Graine et le Mulet", sobre o cotidiano dos franco tunisianos na região de Marselha, e "I''''m not There", um filme sobre Bob Dylan, que dividiram o Prêmio Especial do Júri.