Ang Lee leva Oscar de melhor diretor Ancorado por um filme extremamente bem feito, Ang Lee, de "As Aventuras de Pi", levou o prêmio de melhor diretor na 85ª edição do Oscar. Ele concorria com Michael Haneke ("Amor"), Benh Zeitlin ("Indomável Sonhadora"), Steven Spielberg ("Lincoln") e David Russell ("O Lado Bom da Vida").