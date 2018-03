Anésia Pacheco e Chaves e suas obras de inquietações

Historiadora, educadora e artista, Anésia Pacheco e Chaves inaugura hoje para o público no Museu Brasileiro da Escultura (MuBE) a exposição Pois É, que reúne trabalhos recentes realizados por ela entre 2010 e 2011. A mostra é formada, predominantemente, por desenhos, e por trabalhos que a artista não considera esculturas, mas sim relevos feitos com pedaços de ferro e pedras. Mas uma característica, já de longa data na produção da artista, está presente mais uma vez nas novas criações de Anésia, o uso da palavra nas obras de arte. "O desenho e a escrita são expressões diferentes, mas não incompatíveis", ela diz.

As palavras estão em desenhos, pinturas e também no livro homônimo à mostra, Pois É, que ela lança agora na ocasião. "O título apareceu: Pois É é apenas o que está dito, não tem verdades, nem afirmações, é algo que estou oferecendo", afirma Anésia. Contra rótulos e amarras, ela diz, a artista está interessada em criar obras de um caráter filosófico, que apresentam questões "básicas" como a morte, a vida, o sexo. "Procuro dizer o que para mim é uma inquietação muito grande."

"As artes plásticas estão sempre ligadas à filosofia, porque tratam do que há de mais íntimo no ser humano", afirma ainda Anésia. Os escritos, assim, aparecem assemblages que guardam páginas como as de um diário ou expressos como palavras que formam frases dentro de desenhos - num deles, por exemplo, a artista escreve: "A Vida É/Não Sei...". "Nas obras, as palavras não são poesia, elas aparecem a partir do que me sugere um desenho", completa ela.

Em sua formação, Anésia foi aluna de Fernand Léger em Paris e ainda estudou com os modernistas Di Cavalcanti e Anita Malfatti no Brasil. Integrou também o Atelier Abstração de Flexor na década de 1950 na capital paulistana, mas a partir da década de 1970 começou a se dedicar a criar obras de um caráter mais íntimo e livre, com materiais diversos e palavras. "Trata-se de um trabalho fortemente autobiográfico que nos revela sua complexidade", ressalta a curadora e uma das diretoras do MuBE, Renata Junqueira de Azevedo Silva. / C.M.