Anel que foi de Jane Austen é leiloado por US$ 236 mil Um anel de turquesa que pertenceu à escritora britânica Jane Austen foi leiloado nesta semana por 152.450 libras (cerca de 236,6 mil dólares), mais do quíntuplo do valor inicialmente estimado, disse a casa Sotheby's nesta terça-feira.