Andrew Garfield encarna drag queen e dubla Whitney Houston; veja

O público que foi conferir um show com drag queens do programa RuPaul's Drag Race em Londres esta semana se surpreendeu ao ver no palco uma artista que não esteve no reality - mas que foi indicado ao Oscar de melhor ator em 201 por Até o Último Homem.

Convidado pela apresentadora Michelle Visage, o ator Andrew Garfield subiu ao palco e, com apenas uma peruca, encarnou uma verdadeira drag queen e dublou um dos maiores clássicos de Whitney Houston, I'm Every Woman.

Vídeos do ator no palco circulam, desde então, pelas redes sociais. Confira:

Atualmente, Garfield está em Londres apresentando a peça Angels in America, drama vencedor do prêmio Pulitzer de Teatro, de autoria de Tony Kushner. A nova versão da peça, que retrata a crise da AIDS nos anos 1980, tem ainda no elenco o ator Russell Tovey, que estava com Garfield no show das drag queens.

Em 2014, Garfield já havia se transformado numa drag queen para o clipe de We Exist, da banda Arcade Fire.