Andréa Beltrão vai deixar 'A Grande Família' por 6 meses

Andréa Beltrão já ficou fora de "A Grande Família" por dois meses, quando gravou o seriado "Som e Fúria", exibido em julho deste ano. Agora que a ausência dela será maior, a ideia é não desfalcar o elenco feminino. "Ela nunca ficou fora tanto tempo. Só sei que não posso deixar a Nenê sozinha. É falta de respeito com as mulheres que assistem ao programa." Para o diretor, a substituição de Andréa é a melhor solução. "Ainda não pensei em nomes, mas eu não posso tirar a Marilda do ar. Ela representa a classe das mulheres solteiras e independentes."

A princípio, Andréa Beltrão e Fernanda Torres, escaladas para o seriado "Odeio Você", fariam parte de um outro projeto de Claudio Paiva, sobre o escândalo do mensalão. "Mas há dois anos esse seriado foi engavetado. Enquanto o PT estiver no governo, não vamos poder falar sobre esse assunto", reclama Paiva. Isso explica "Odeio Você": o projeto nasceu para que Paiva não perdesse a reserva das atrizes. Ele colocou outro projeto no papel, agora uma comédia, no perfil dos novos programas da Globo - "Decameron", "Aline" e "Ó Pai Ó". Assim como essas atrações, "Odeio Você", antes de virar seriado, será testado como especial de Natal.

Na série, Claudio Paiva conta a história dos bastidores de uma novela. Andréa Beltrão e Fernanda Torres disputam o posto de protagonista do folhetim, que se passa no Paquistão. Alexandre Borges forma um triângulo amoroso com as atrizes. "Vamos mostrar as angústias de um ator", diz Paiva.

Em "Som e Fúria", minissérie de Fernando Meirelles, ela também interpretou uma atriz, Elen, que sofre por ter envelhecido e não fazer mais as mocinhas de Shakespeare no teatro. "Mas esse é outro projeto. A escolha da Andréa foi coincidência", garante Claudio. Até 2008, ele trabalhou com Andréa Beltrão como coautor de "A Grande Família". Mesmo assim, a comparação com Som e Fúria é inevitável. As informações são do Jornal da Tarde.