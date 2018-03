Anderson Silva multiplica ibope da madrugada Anderson Silva não só arrebentou o oponente Nick Diaz como também a audiência da madrugada de sábado para domingo, quando a Globo pôs no ar, com atraso, as lutas do UFC. No País, só o canal Combate tinha os direitos para exibir ao vivo. Os telespectadores insones acompanharam a transmissão do evento de 1h43 às 4h18 na TV aberta e fizeram a emissora alcançar 15 pontos, três vezes mais do que normal na faixa, aos sábados. Quando Anderson Silva entrou em ação, das 3h34 às 4h07, a audiência aumentou em 1 ponto, o que corresponde a mais de 300% dos outros sábados de janeiro. Cada ponto equivale a 67 mil lares.