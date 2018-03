Ancine tem nova diretora O Plenário do Senado aprovou na terça-feira o nome de Rosana dos Santos Alcântara para o cargo de diretora da Ancine, confirmando a indicação da presidente Dilma Rousseff, com 57 votos a favor e 7 contra. A advogada substituirá Mário Diamante, que terminou o seu mandato em agosto de 2011. Rosana, que desde 2009 é superintendente executiva da Agência, já havia sido sabatinada e aprovada por unanimidade pela Comissão de Educação Cultura e Esporte do Senado, dia 11 de dezembro. Servidora da Ancine desde 2005, a nova diretora já foi também assessora de diretoria e chefe de gabinete na gestão de Manoel Rangel, atual presidente do órgão.