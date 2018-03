Ancine pede aval para novas contratações Diretor-presidente da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, responsável por supervisionar e aprovar os projetos de coprodução necessários às exigências da nova Lei da TV paga, Manoel Rangel sabe que precisará de mais técnicos e profissionais habilitados para tanto. A solicitação para realizar novas contratações, via concurso público ou não, estão sendo tratadas diretamente entre Ancine e ministério do Planejamento. "Nós estamos nos adaptando ao ritmo que será exigido pela lei e estamos tratando disso (novas contratações) com o Planejamento", disse Rangel à colunista do Estado. Na prática, as primeiras cotas de produção nacional começarão a ser cobradas em três meses.