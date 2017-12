Ancine aprova R$ 2,6 mi para série na Copa

O Sítio do Picapau Amarelo em versão animada acaba de ter sua 3.ª temporada avalizada pela Ancine, no valor de R$ 5,412 milhões. A produção é exibida no Cartoon e na Globo, mas pode perder seu espaço na TV aberta, caso a emissora leve adiante o plano de estender o Encontro, sem Fátima, para as manhãs de sábado.

A produção de mais uma edição semanal do Encontro, com outro apresentador, representa esperança de audiência e faturamento, já que programa de auditório permite merchandising, ao contrário do infantil. E, sem hábito de programação para crianças durante a semana, a Globo não encontra eco nas manhãs de sábado.

O SporTV promove jantar de abertura para a cobertura da Copa, hoje, em seu estúdio panorâmico na Ilha Fiscal, Rio, de onde os convidados acompanharão, a seguir, edição do Bem, Amigos! Especial. Itaquera, palco em evidência no momento, é o alvo do Documento da Semana, quadro do CQC, na edição que a Band leva ao ar hoje.

"O que você faria para salvar o planeta?" Dirigida ao público infantil, a pergunta é mote de concurso promovido pelo Festival do Pequeno Cineasta, que dará uma bolsa de estudos ao vencedor e transformará seu argumento em filme. O regulamento está no site pequenocineasta.com.br

Vira-Lata, série que transpõe para a TV o eficiente gibi hardcore usado por Drauzio Varela para informar os detentos do antigo Carandiru, já tem seu desenvolvimento de roteiro em avançado estágio. Para a Globo, o projeto está nas mãos de Luiz Fernando Carvalho.

Vira-Lata, a missão. O projeto tem coprodução da Pródigo Films e é um dos vários títulos que aguardam uma vaga na agenda de Carvalho, atualmente dedicado à novela das 6, Meu Pedacinho de Chão.

Copa na Copa. Responsável pela cobertura da seleção brasileira para a ESPN dos EUA na Copa do Mundo, Rubens Pozzi exibe a vista da Praia de Copacabana diretamente do QG do canal, no Clube dos Marimbás. A ESPN também terá um estúdio na vizinhança do Maracanã.