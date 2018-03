Anatel dá nota a operadoras e só TVA tira '10'

Ainda no Ibope, Manaus será a 15ª região do País a ter a audiência de TV mensurada pelo people meter, medidor que coleta dados de comportamento diretamente do televisor, substituindo os antigos cadernos de anotação de pesquisadores. Entrará em funcionamento no 1º semestre de 2012.

As 14 regiões onde o people meter funciona hoje são: Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Vitória, Grande Porto Alegre, Grande Florianópolis, Grande Curitiba, Campinas, Grande Salvador, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Belém, Grande Goiânia e Distrito Federal.

Ideia da consultora de moda Betty Prado: na próxima novela das 7 da Globo, o expediente de provar roupas em loja será substituído por um espelho que, com toque sensorial, dará à cliente opções de cores, modelo e tamanho para que ela já se veja prontinha no reflexo.

O provador hi-tech de Aquele Beijo estará na megaloja Comprare, um dos principais cenários da trama, que deverá virar site de verdade quando o folhetim estiver no ar.

Algum mal-estar paira no jornalismo do SBT, clima acentuado desde que a direção da casa se deu conta de que uma edição do SBT Brasil foi aberta com reportagem sobre ovos coloridos de boteco. Nada contra ovos. É que bem naquele dia, caía mais um nome na fila de dominós ministeriais de Dilma.

Renato Machado aparece hoje no Bom Dia Brasil para passar o bastão a Chico Pinheiro e se despedir do cenário dominado por ele nos últimos 15 anos.

Líder comunitária e estudante de direito, Sheron Menezes trabalha no salão afro de Ana Girafa (Luís Salem): são criaturas de Miguel Falabella em Aquele Beijo, próxima novela das 7 na Globo.

"Eu acho que faltou um show da Mara Maravilha no Rock In Rio hoje"Do ator Alexandre Nero, no Twitter, no primeiro dia do festival, dia de Cláudia Leitte

A veterana TVA pode ter perdido terreno no campo de assinantes, mas foi a única operadora de TV a atingir pontuação máxima (100 pontos) no Índice de Desempenho no Atendimento (IDA) de 2011. Criado em 2010 pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o IDA mensura a capacidade de operadoras de TV e telefonia em extrapolar o gerundismo do telemarketing e entregar soluções para tantas queixas de consumidor. As empresas iniciam a avaliação com 100 pontos e vão perdendo pontuação conforme descumprem as exigências da Anatel. A Oi TV teve a nota mais baixa: 85, 28, seguida pela Net (85,46), Sky (93,07), Telefonica TV Digital (95,72) e Embratel (95,77).

Ela vai fazer a

cabeça do povo