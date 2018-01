Análise: artistas concretos já criavam padrões da modernidade em 1950 Nos anos 1950, quando a Rhodia tentou introduzir no mercado brasileiro fibras têxteis sintéticas, a reação do mercado foi das mais conservadoras. O Brasil usava roupas de algodão e não vivia plenamente a modernidade. Foi preciso que artistas ligados ao concretismo dessem o primeiro passo para legitimar essas novidades, ao aceitar o desafio de adaptar para os novos tecidos o que faziam na tela. Dois grandes exemplos na mostra do Masp são Hércules Barsotti (1914-2010) e Willys de Castro (1926-1988), companheiros por mais de 50 anos, que criaram padrões modernos e desafiadores para a época. Barsotti e Willys se uniriam ao grupo neoconcreto carioca, uma dissidência do concreto paulista, liderado por Waldemar Cordeiro.