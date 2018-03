Análise: A biografia de Nelson reproduz várias fases do cinema brasileiro

No quadro do Cinema Novo, Nelson marca presença com a obra-prima indiscutível Vidas Secas, uma das pontas da chamada sagrada trindade do movimento (as outras são Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e Os Fuzis, de Ruy Guerra).

Na era da censura, Nelson foi experimental com Azyllo Muito Louco, Como era Gostoso o Meu Francês e Quem É Beta?. Investiu no nacional-popular com O Amuleto de Ogum, Tenda dos Milagres e Jubiabá. Quando a ditadura chegava ao fim, filmou o hino da abertura, Memórias do Cárcere, tirado de Graciliano Ramos. Sofreu a precariedade da Retomada em obras que expressam essa dificuldade como A Terceira Margem do Rio e Brasília 18%. Deu sua visão dos intérpretes do País em Casa-Grande e Senzala e Raízes do Brasil.

Consagrado, acadêmico e imortal, rodou o mais belo documentário dos últimos anos, A Música Segundo Tom Jobim. Ave, Nelson!