Bem, muitos de nós, ao menos. Na semana passada, o Hall da Fama do beisebol, localizado em Cooperstown, Nova York, tomou a decisão surpreendente de não acolher ninguém em sua consagrada lista. Foi a primeira vez desde 1996 que nem mesmo um único jogador foi escolhido para a honraria. Os dois principais concorrentes, Barry Bonds e Roger Clemens, seriam certezas de inclusão, em circunstâncias normais. São, respectivamente, o mais condecorado rebatedor e o mais condecorado arremessador da história do beisebol. Mas as circunstâncias não eram normais.

Os dois foram acusados de usar esteroides para melhorar o desempenho atlético. Bonds declarou que não sabia que eram esteroides, mas poucos acreditaram nisso. O fato de um tribunal o ter condenado por obstrução da Justiça durante uma investigação de seu possível uso de esteroides não ajudou sua credibilidade. Clemens negou totalmente as acusações de uso de anabolizantes, e apesar de ter sido inocentado, em dois julgamentos, de mentir ao Congresso sobre o uso de esteroides, poucos acreditaram nele tampouco. E agora o Hall da Fama, embora possa algum dia mudar de opinião, endossou a ideia de que ambos são culpados.

Eu não gosto de trapaças e não gosto de mentiras. Sem ser fanático por beisebol, respeito a pureza teórica do jogo e até o aceito como uma espécie de metáfora sentimental para a noção de competição justa na vida americana - apesar de a competição na América nunca ter sido mais injusta e mais favorável aos insiders privilegiados. Mas já que o uso de esteroides está tão presente em praticamente todo esporte americano, não vejo por que as respectivas autoridades simplesmente não os legalizam de uma vez por todas.

Se todo o mundo usar esteroides, o jogo ficará mais igual. Neste caso, ninguém terá uma vantagem aética e, ao mesmo tempo, nenhum atleta talentoso cairá em desgraça pelo que parece ser uma fraqueza humana comum. As pressões para vencer, e gerar um retorno sobre salários estratosféricos - Bonds disse que ganhou quase US$ 200 milhões ao longo de sua carreira - parecem ter feito do uso de esteroides apenas mais um aspecto do treinamento. Um arremessador de beisebol disse que tomar "bombas" tornou-se tão rotineiro que ele havia parado de dar tapinhas nos traseiros dos jogadores (um gesto de afeto que é costume no beisebol) porque é ali que eles tomam suas injeções.

Entretanto, o que torna o ostracismo desses dois prodígios notáveis especialmente triste é que eles parecem ser bodes expiatórios de uma tendência nacional. Se os esteroides são proibidos da atividade atlética porque dão à pessoa que os usa um reforço artificial que nada tem a ver com talento ou esforço, então o país inteiro parece "bombado". O quase desaparecimento da classe média da vida americana resultou num abismo entre ricos e pobres onde já houve um lugar seguro. Agora, se você não atinge as expectativas cada vez mais altas de produtividade e sucesso da economia, você não cai confortavelmente para a classe social seguinte. Despenca direto para o fundo. Assim, todos estão atrás de alguma vantagem tipo anabolizante. Todos estão procurando um reforço que não tem nada a ver com mérito pessoal.

A começar pelo insider trading (o uso ilegal de informações privilegiadas) no mercado acionário. Como o bilionário dono de uma revista uma vez me disse, "Ninguém ganha muito dinheiro com ações, a menos que tenha informações internas privilegiadas". (Eu sorri e esperei que ele me passasse algumas, mas isso não aconteceu). Como o uso de esteroides em esportes, o insider trading é ilegal, mas as tentações e pressões das altas finanças o normalizaram como apenas mais uma estratégia de investimento. Some-se isso aos Mistérios de Elêusis do mercado de derivativos, que para olhos não iniciados como os meus parece completamente ilegal, e teremos toda uma classe de pessoas injetando, neste caso, "bombas" econômicas em seus traseiros.

No universo da cultura, temos o crescimento da indústria da escritura de memórias que, com frequência, consiste em inventar histórias coloridas sobre a própria vida e transmiti-las como fatos. Se isso não é injetar sua imaginação com anabolizantes sintéticos que não têm nada a ver com talento ou esforço, não sei o que é.

Depois há a prática - como já mencionei em outra ocasião - de pais esperando um ano extra para colocar seus filhos no jardim de infância para lhes dar uma vantagem sobre os garotos mais novos. E, claro, há os filhos que têm o benefício de professores particulares, que podem custar dezenas de milhares de dólares por ano. Seria perfeitamente plausível chamar essa extenuante formação extra de "anabolizante educacional".

As redes sociais introduziram um tipo diferente de melhorador de desempenho artificial, semelhante à escritura de "memórias" imaginadas. Agora, graças ao Facebook e outros sites, você pode incrementar sua identidade inadequada e mentir sobre o que realmente é. Pode até manter a ilusão depois de encontrar sua presa cara a cara; pode mantê-la até obter da outra pessoa o que quer que esteja buscando.

A lista de drogas para melhorar o desempenho que salta sobre os obstáculos das limitações pessoais cresce sem parar. Há os "resenhadores" de ficção da Amazon, os paraísos fiscais que permitem que os superricos paguem menos impostos que os superpobres, as onipresentes armas que permitem que alguém se torne um deus e tire a vida de outras pessoas. Há os esteroides plástico, conhecidos como cartões de crédito, que conferem riqueza instantânea - e eventual empobrecimento - a alguém de meios modestos, e há as conexões familiares que podem propelir uma mediocridade rasa - George W. Bush - à Casa Branca. Há o Botox para suas rugas e o Viagra para seu prazer. A lista de esteroides americanos é tão longa que estou ficando cansado de digitá-la. Creio que vou tomar uma Dexedrina para um pouco de energia extra.

Espero que as autoridades que dirigem os esportes decidam legalizar o uso de esteroides. O espetáculo romano de gigantes musculosos realizando feitos atléticos extraordinários seria a diversão perfeita numa sociedade para a qual as limitações humanas provocam medo, tremedeira e desprezo.