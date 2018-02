Ana Rieper vence prêmio In-Edit 2012 Vou Rifar Meu Coração, filme de Ana Rieper, venceu a Competição Brasileira do festival de documentários musicais In-Edit Brasil 2012. O filme, que estreará no circuito In-Edit de festivais, conta a história da vida de quem faz e quem ouve música romântica, ou "brega", no Brasil. Odair José, Amado Baptista, Lindomar Castilho, Nelson Ned, Wando, e outros fazem música para os personagens reais deste documentário, que capta histórias de amor reais na intimidade de seus protagonistas, derruba estereótipos sobre traição, homossexualismo, prostituição e trata o brega como expressão do imaginário popular brasileiro.