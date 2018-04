Ana Paula Padrão vai apresentar 'Jornal da Record'

Na emissora de Edir Macedo, Ana Paula, além de ter liberdade na sugestão de matérias, continuará com a sua produtora independente Tuareg, e não ficará presa à bancada. "Eu não vou ficar presa ao estúdio. Eu vou para a rua. A emissora me deu carta branca para fazer todo o tipo de matéria que eu quiser e onde eu quiser", conta a jornalista.

Mas não foi fácil convencer a jornalista. "Eles estavam me sondando desde a época que larguei o SBT Brasil. Eu disse não à bancada", conta. Segundo ela, não foi o salário que foi tentador, como grande parte da imprensa está especulando, - alguns chegam a dizer que Ana Paula ganhará mais do que algumas estrelas da casa, como Britto Jr. e Ana Hickmann, que ganham próximo dos R$ 300 mil. Mas a jornalista é discreta. "Nem por um decreto eu respondo se vou ganhar mais do que no SBT", brinca. "A única coisa que eu garanto é que aqui a liberdade é total. O fator determinante foi poder ser uma âncora não tradicional", diz.

A expectativa da emissora é grande. Dentro do telejornal a jornalista fará grandes reportagens, da mesma forma que estava acostumada no SBT Realidade - último projeto que liderou para Silvio Santos. "Estou em êxtase, sempre fica uma lembrança dos tempos de correspondente internacional. E, agora, farei matérias pelo mundo inteiro, inclusive as Olimpíadas de 2012", adianta Ana Paula. Antes dela, o jornalista mais cotado para comandar a cobertura da Olimpíada de 2012 era Britto Jr. Enquanto Ana se prepara para a estreia, a jornalista Adriana Araújo - que antes comandava o telejornal - faz as malas para Nova York, onde será correspondente internacional. As informações são do Jornal da Tarde.