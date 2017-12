Ana Paula Padrão estréia novo programa no SBT em março Contará com parceiras da Discovery, da BBC, da Warner e da National Geographic o novo programa produzido e apresentado por Ana Paula Padrão, SBT Realidade. A estréia está prevista para março. Para tanto, a jornalista levará quatro profissionais do SBT Brasil com ela. Semanal, o programa terá em média quatro grandes reportagens por edição, podendo ser temático, e uma hora de duração no horário nobre. Ana Paula Padrão anunciou na quarta-feira, em entrevista coletiva, que deixará a bancada do SBT Brasil esta semana. Carlos Nascimento assume o posto. A direção da casa ainda não bateu o martelo sobre a volta de Hermano Henning ao Jornal do SBT para a vaga de Nascimento. Ana Paula acabou acelerando o novo projeto para driblar a insatisfação com o atual horário do SBT Brasil (21 horas). Negou que a motivação seja em função de um possível bebê - disse que já desistiu de ser mãe, após tantas tentativas. E afirmou que a coisa mais nobre no jornalismo é a reportagem: "É o que eu realmente gosto de fazer." "Todo mundo sabe que a casa é cheia de instabilidade, mas o lado bom disso é poder propor um novo programa e eu quero fazer um programa com a minha cara, mais Ana Paula e menos Padrão", falou. SBT Realidade remete à antiga revista Realidade, mas a escolha não foi proposital, disse Ana Paula. De todo modo, reconhece, é uma boa referência. Como o programa ainda não está fechado, não foi fechado ainda nenhum negócio comercial, mas o departamento vê o projeto com bons olhos porque, independentemente da audiência, é produto que agrega valor à grade da casa. Para o Diretor Nacional de Jornalismo, Luiz Gonzaga Mineiro, atrai marcas de credibilidade, como bancos e grandes empresas.