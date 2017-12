Ana Paula Padrão está de olho na Record

Ana Paula Padrão não pretende renovar seu contrato com o SBT. Esta semana, a jornalista - que comanda o SBT Realidade - encontrou os executivos da Record para dar continuidade às negociações de seu passe. De acordo com informação dada ao Jornal da Tarde por uma fonte dentro da emissora de Silvio Santos, a jornalista ficou animada com o novo projeto. "O contrato dela termina em junho de 2008, mas o Silvio quer mantê-la no casting. Só que a Ana Paula gostou muito da proposta que recebeu da concorrência." A jornalista que reinava sozinha no Jornal da Globo, desde 2000, quando foi escolhida pela Rede Globo para substituir Lillian Witte Fibe, no noticiário noturno da emissora. Depois, foi contratada a peso de ouro pelo SBT onde estreou em 2006, apresentando o jornal das 20h15, que depois foi para mais tarde, mais cedo, perdeu audiência, e agora apresenta o SBT Realidade, às 23h30 de segunda-feira.