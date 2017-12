Ana Paula Arósio passa mal em gravação de Páginas da Vida Ana Paula Arósio sentiu um mal-estar no fim da tarde desta quarta-feira durante a gravação da novela das 9 da Rede Globo "Páginas da Vida", no Projac, estúdio de gravação da emissora situado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do folhetim, Ana Paula descansou um pouco, cerca de uma hora, e voltou às gravações. É a segunda "baixa" na novela esta semana, já que na terça a emissora divulgou que o ator Antonio Calloni vai deixar o elenco e seu personagem (Gustavo) morrerá em um acidente de carro em capítulo da próxima semana, quando começa a segunda fase da novela. "Ela não chegou a desmaiar", disse a assessora da atriz, Camila Wilbert, ao Portal do Estadão. "Quando sentiu um mal-estar, foi atendida pelos médicos do Projac para tirar a pressão, mas estava tudo normal. Os médicos acham que talvez tenha sido algo que ela comeu", acrescentou. Pode ser estresse? "Não, ela só não se sentiu bem, essas coisas que todo mundo tem de vez em quando", disse Camila. Ana Paula interpreta Olívia em "Páginas da Vida", a jovem aventureira que se diverte com o jeito sério do marido, o militar Silvio (Edson Celulari). De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, a atriz estava gravando a cena de um revéillon na casa de Tide (Tarcísio Meira), seu pai na novela, quando sentiu o mal-estar.