Ana Paula Arósio interpreta homossexual nos cinemas

"Qual é o contrário do amor?" É a pergunta que Júlia tenta responder ao longo do filme. Mal-humorada, dura, ríspida, ela evita todas as soluções comuns que se seguem a um rompimento amoroso, como sair com amigos e frequentar novos lugares. Ela não evita a dor. Ao contrário, tenta vivê-la intensamente, senti-la na pele,

para tentar compreendê-la.

Sem maquiagem, cabelo desgrenhado e roupas desprovidas de glamour, Júlia é bem diferente de todas as doces mocinhas de época e com figurino caprichado que Ana Paula Arósio interpretou até hoje. Intensa e focada na dor de Júlia, a atriz criou uma personagem difícil, que requer esforço da plateia para ser compreendida e aceita. "No estúdio, tive bastante dificuldade de entender por que ela chegava a alguns extremos e por que tinha algumas reações tão difíceis", conta a atriz. "A Júlia me ajudou a entender várias coisas, sob perspectivas diferentes. Não só na minha carreira, mas na minha vida também".

Mas se Júlia é chata e egoísta, seu amigo, Hugo, é o oposto. Otimistas inabalável, é ele quem a ampara nas situações limite, em que ela começa a manifestar sua dor fisicamente, tentando se ferir e se punindo. Com um trabalho leve, o ator Murilo Rosa passa longe de qualquer clichê de personagem gay, e garante os momentos bem-humorados e mais leves do filme. As informações são do Jornal da Tarde.