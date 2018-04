Ana Maria Braga passa mal e é internada no Rio

A apresentadora do programa Mais Você, da TV Globo, Ana maria Braga, foi internada no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio, na madrugada desta terça-feira, 21, após sentir fortes dores no estômago, segundo sua assessoria.

Ana Maria teve mal estar ao acordar nesta madrugada e foi levada para o hospital, onde passa por exames. De acordo com a assessoria, ela deve receber alta por volta do meio-dia. O Mais Você, que é transmitido ao vivo, foi reprisado e ela deve voltar ao trabalho amanhã, segundo a assessoria.