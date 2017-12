Ana Hickmann vai parar em hospital por intoxição alimentar A modelo e apresentadora de televisão Ana Hickmann foi atendida, na manhã desta sexta-feira, 20, no pronto-socorro do Hospital São Camilo, na Pompéia, zona oeste de São Paulo, por conta de uma intoxicação alimentar. A top ficou pouco tempo no pronto-socorro e não precisou ser internada. Ela chegou no São Camilo às 8 horas e saiu às 10h15, segundo a assessoria de imprensa do hospital. A modelo gaúcha Ana Hickmann, de 26 anos, apresenta atualmente, junto com Edu Guedes e Britto Júnior, o programa de entretenimento Hoje em Dia da Record.