Ana Carolina privilegia hits da carreira em novo álbum

O número nove, aliás, tem bastante significado para Ana Carolina. Ela usa como exemplo o fato de ter nascido no dia "nove do nove" de 1974. Além disso, foi lançada comercialmente em 1999. Nada mais natural, segundo ela, que usar o número como referência.

Muitos dos hits compostos por ela estão reinventados neste trabalho. É o caso, por exemplo, de "Cabide", música de sua autoria, transformada em samba e acompanhada por Luiz Melodia. A composição seguinte também vem em forma de samba. Na companhia de Roberta Sá, ela mostra "Milhares de Sambas". O time de convidados inclui ainda Maria Bethânia, Angela Ro Ro, Maria Gadú, Zizi Possi, Seu Jorge e Antônio Villeroy, seu antigo parceiro. Até Gilberto Gil dá as caras no trabalho, gravando a música "Torpedo".

Em outras canções, Ana Carolina deixa de lado a MPB para privilegiar tangos e boleros. "Homens e Mulheres", por exemplo, perde o viés agressivo e se torna um bolero, no qual a cantora é acompanhada por Angela Ro Ro. Em seguida, "Mais que a Mim" vira uma canção romântica com a participação de Maria Gadú. Em entrevista ao canal Multishow, Ana Carolina afirma que a identificação com Gadú, nova queridinha da MPB, foi imediata: "O timbre de voz e sua atitude me impressionaram".

As participações de Esperanza Spalding e Chiara Civello nas canções "Traição" e "Resta" só estão disponíveis no DVD, assim como a ponta de John Legend em "Entreolhares" (The Way You?re Looking At Me), que está tocando atualmente nas rádios. As informações são do Jornal da Tarde.