Ana Carolina grava DVD no Credicard Hall, em SP Após temporada de sucesso em agosto, Ana Carolina está de volta a São Paulo. Se naquela ocasião, a cantora lançava turnê do álbum duplo "Dois Quartos", agora a proposta é a gravação do DVD, que será realizada nas apresentações que acontecem de amanhã até domingo, no Credicard Hall. E para quem curte assistir show de pé, vale lembrar que as apresentações de sábado e domingo terão à venda ingressos de pista (R$ 70). Ana Carolina, dona de muitos sucessos (na sua voz e na de muitos outros, como Maria Bethânia), traz para o show um início mais minimalista, diferente do anterior que já começava com solos de guitarra. A proposta para o DVD é dar um tom mais gradual, ganhando mais energia do meio para o fim do show. No repertório, canções do novo disco, como "Rosas", "Ruas de Outono", "Cantinho", "Eu comi Madona" e sua versão para "Fever". Não faltarão, claro, os outros grandes hits românticos de Ana Carolina. Quem for, pode ter certeza: estarão lá os sucessos em trilhas sonoras de novelas globais. Entre elas, "Pra Rua me Levar" e "Encostar na Tua". A versão aportuguesada para a canção de Damien Rice ("Blower''s Daughter''s"), que ganhou o nome de "É isso aí" também está prevista. Com a gravação do DVD, Ana Carolina também registra composições que chegaram ao mercado nas vozes de outras cantoras. É o caso de "Cabide", gravada por Mart''nália, e "Eu que não sei quase nada do mar", já interpretada por Bethânia. Ainda no show, ela canta pela primeira vez "Três", de Marina Lima. No palco, Ana Carolina passeia por diversos instrumentos e toca violão, guitarras, pandeiro e piano. Acompanham a cantora, os músicos Sacha Amback (teclados), Vinny Rosa (guitarra), Bruno Migliari (baixo), Iura Ranevsky (violoncello), Jurema e Jussara (vocais), Leonardo Reis e Siri (percussão) e Jorginho Gomes (bateria). A direção do espetáculo é de Monique Gardenberg, e tem cenário de Gringo Cárdia e iluminação de Maneco Quinderé. Ana Carolina. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, São Paulo. Tel (11) 6846-6010. Amanhã e sábado, às 22h, e domingo, às 20h. De R$ 50 a R$ 140.