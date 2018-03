Ana Carolina enfrenta pela 5ª vez o paredão do 'BBB 9' Enquanto a sister Ana Carolina tenta se livrar da ?síndrome do paredão? do Big Brother Brasil 9 - ela está na berlinda pela quinta vez -, sua mãe, Elsa Madeira, tenta controlar a insônia e a raiva dos outros candidatos da casa. ?Nem as malas eu tenho desfeito mais (para ir ao estúdio da Globo). Sinto que minha filha será metralhada até o fim. E mais, venho passando por um momento muito delicado na minha vida... A decepção com os outros candidatos é imensa. Mas sei perdoar?, conta a mãe. Elsa se recupera de um câncer de mama - ela teve de extrair uma - e espera a saída da filha do programa para fazer a cirurgia de reconstrução, por recomendação médica. ?Não posso ficar tão nervosa após a operação.? Hoje à noite, a catarinense enfrenta a apresentadora de TV Maíra (indicada pelo líder Max) no paredão, mas com boas chances de continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão. ?Minha irmã não é fútil como a estão pintando, ela vai superar essa. Quero ver a reação de todo mundo?, diz Bruno Cardi, irmão de Maíra, que entrou no jogo após um mês de confinamento em uma casa de vidro e, na última semana, travou uma discussão feia com a sister Francine. O irmão da paulista está confiante, mesmo diante do fato de a catarinense ter se safado de quatro paredões - quase seguidos - e passado de ?menina estragada?, como diz Pedro Bial, para heroína da casa. As informações são do Jornal da Tarde.