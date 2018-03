Ana Botafogo: há verdade na interpretação Quão verossímil é Cisne Negro? E quanto há de verdade naquela rotina aparentemente torturante de um corpo de baile? Bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro há 30 anos, Ana Botafogo não pôde deixar de identificar-se com o que viu na tela do cinema. "Tem muito da vida do bailarino. Uma rotina de muito exercício, disciplina." No filme, a personagem de Natalie Portman não resiste às imensas pressões - do coreógrafo, da mãe frustrada, de si própria. "Na vida de uma companhia de balé é preciso ter muito controle, saber temperar o emocional e o racional o tempo todo."